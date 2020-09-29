Кудымкар, Пермский край, , 13:14 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края принудительно взыскан штраф с мужчины, который признан виновным в похищении человека и угоне автомобиля. Пермяка предупредили о негативных последствиях в случае неуплаты штрафа. Перспектива возобновления производства по уголовному делу заставила мужчину быстро погасить штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает УФССП по региону.

По данным судебных приставов, в одной из деревень в марте 2020 года 29-летний мужчина затолкал гражданина в багажник его же автомобиля и вывез в Кудымкар. Злоумышленник завел жертву в котельную, связал ей руки и ноги, лишив возможности самостоятельно покинуть помещение.

Впоследствии мужчине предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: похищении человека и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. В суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд учел, что фигурант впервые привлекается у уголовной ответственности, совершил два преступления средней тяжести, но чистосердечно признал вину и раскаялся в содеянном, полностью загладив причиненный вред. Ходатайство было удовлетворено. Однако мужчина после суда не поторопился выплатить штраф.