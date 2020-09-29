Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Властям Ревды (Свердловская область) недопустимо устраивать войну с памятниками, заявил вице-губернатор региона Сергей Бидонько на пресс-конференции.

Хотя большинство жителей Ревды (68%, согласно официальному опросу властей) высказались против демонтажа памятника Ленину из центра города, мэрия Ревды построила сквер, куда хочет вынести монумент.

Чиновник напомнил, что и он сам, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировали своё мнение по поводу проблемы. «Безусловно, памятники должны быть на своих местах. И мы руководству Ревды неоднократно на эту тему говорили», — сказал Бидонько.

«Можно по-разному относиться к истории, к Владимиру Ильичу Ленину, но это часть нашей истории, — подчеркнул заместитель губернатора. — Главное сегодня — не разобщать людей, а искать те точки соприкосновения, где людей будут сплачивать».

Чиновник добавил, что мнение жителей Ревды уже известно. «Мы действительно проводили опрос, большинство людей поддерживают, чтобы памятник остался на своем месте. Поэтому, на мой взгляд, ответ очевиден», — закончил Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, после официального опроса свердловских властей мэрия Ревды попыталась провести новый опрос. Однако он не состоялся после того, как чиновников обвинили в сгоне детей на голосование.

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