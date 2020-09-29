Челябинск, , 13:08 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области передано в суд уголовное дело о травмировании двоих детей электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия произошла в августе 2019 года. Из-за грозы и сильного ветра на территории частного домовладения возникло замыкание. Вблизи опоры произошло растекание тока. Шестилетний мальчик, находясь у опоры, получил удар электротоком. Также была травмирована 12-летняя девочка, которая пыталась его спасти.

Девочка в итоге умерла. А мастер участка Сосновского РЭС производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» стал фигурантом уголовного дела. Следователи считают, что он не проконтролировал качество выполненного ремонта на опоре высоковольтной линии в посёлке Кисегачинский. Теперь ему предстоит отвечать в суде за халатность.

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