Нижний Новгород, , 13:06 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 915 328 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9% и достиг 28 326человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 8057 жителей области, что стало рекордным показателем с начала сентября. По состоянию на 28 сентября исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6834 жителя региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 28,5% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о трех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 575 человек.