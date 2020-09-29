Москва, , 13:07 — REGNUM Средства индивидуальной защиты (СИЗ), не раздражающие кожу человека при длительном использовании, — это средства со смазывающим эффектом. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона, пишет «Медвестник».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Читайте также: Минздрав: дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет

В ходе исследования выяснилось, что СИЗ со смазывающим действием (тальк, вазелин, кокосовое масло и т. д.) .способны защитить кожу от повреждений, создавая защитный слой между СИЗ и кожей в течение четырёх часов.

При этом английские учёные не рекомендуют использовать увлажняющие СИЗ без смазки, Увлажнение кожи приводит к излишнему трению спустя считанные минуты после нанесения. Поэтому следует избегать СИЗ с увлажняющим действием.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации в российских регионах не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) в период распространения коронавируса.

Читайте также: Россия экспортировала средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей