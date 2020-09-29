Пермь, , 13:01 — REGNUM В Перми после отказа властей обеспечить жильем 91-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны последовали разбирательства в Ленинском райсуде города, затем в краевом и снова в суде первой инстанции. В результате прокуратура добилась восстановления жилищных прав пожилой женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Пермского края.

В ведомстве отметили, что чиновники при вынесении отказа пенсионерке в постановке на учет в качестве нуждающейся не учли того, что вдова фронтовика лишилась жилья из-за мошеннических действий третьих лиц. Городская власть посчитала, что пожилая горожанка намерено ухудшила свои жилищные условия.

Примечательно, что Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска прокурора, подавшего заявление в интересах пенсионерки. Последовала апелляция. Краевой суд встал на сторону истца. Это привело к новому судебному разбирательству. Только после него на муниципальное управление жилищных отношений возложили обязанность поставить вдову ветерана на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях, включить ее в соответствующей список, а министерство соцразвития Прикамья обязали предоставить женщине субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения. По ходатайству прокуратуры решение суда обращено к немедленному исполнению.