Иваново, , 13:01 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Ивановской области за минувшие сутки, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 сентября. По данным на 28 сентября сообщалось о 53 новых случаях.

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«Из новых случаев: 31 человек обследован с ОРВИ и пневмониями; 15 человек — по контакту с ранее заболевшими; один человек прибыл из Турции и четыре человека — без клинических проявлений», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 8654 человека, выздоровели 6935 пациентов, скончались 134 пациента.

В стационарах Ивановской области лечение проходят 730 пациентов с COVID-19, 40 коек на данный момент свободны. К аппаратам ИВЛ подключены 20 пациентов.