Новосибирск, , 13:00 — REGNUM Суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области Юрию Лущенкову. Он был освобождён в зале суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

«В открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Лущенкова Ю.Б. Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства, избрать в отношении Лущенкова Юрия Борисовича меру пресечения в виде домашнего ареста с 28 сентября 2020 года на срок два месяца трое суток, то есть до 30 ноября 2020 года. Лущенков освобождён из-под стражи в зале суда», — уточнили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что Юрий Лущенков проходит по делу о получении взятки в размере полутора миллионов рублей за информацию об объёме доказательств на организатора сети нелегальных казино.