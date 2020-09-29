Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 12:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возник новый лесной пожар. В Кызгычском лесничестве на территории Тебердинского Государственного биосферного заповедника горит лесная подстилка и валежник в труднодоступных скальных районах горной местности, сообщили в пресс-службе минприроды по региону.

По данным ведомства, площадь пожара составила 1,4 га. Его обнаружил 25 сентября лесной пожарный инспектор. К вечеру 28 сентября пожар удалось локализовать. С утра 29 сентября к тушению приступили вновь. В работах принимают участие 35 человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, привлечено восемь единиц техники. Планируется также использовать вертолет МИ-8 ФГБУ «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России» из города Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным минприроды, угрозы ближайшему населенному пункту — поселку Архыз — нет, так как имеются преграды в виде автодорог и водного объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии на днях был устранен пожар, который не удавалось потушить в течение двух недель. Горела лесная подстилка в Учкуланском лесничестве в Карачаевском районе.

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