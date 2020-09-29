Махачкала, , 12:57 — REGNUM Онкологический диспансер со стационарами почти на 400 мест планируется построить в Дагестане. Предварительно известно, что общее число сотрудников медучреждения составит не менее 900 человек, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства республики.

На данном этапе предполагается возведение медицинского центра в одном из поселков Махачкалы, где, как отмечается, имеются все технические возможности для реализации данного инвестиционного проекта. В настоящее время решается вопрос с выделением под строительство земельного участка.

В рамках проекта планируется строительство клинико-диагностического центра на 500 посещений в смену. Ориентировочно здесь откроется стационар на 291 койку, в том числе по таким направлениям, как онкохирургия, химиотерапия и радиотерапия, паллиативная помощь и реабилитация. Также намечено открытие дневного стационара на 100 коек.

В новом медцентре предполагается проведение до 3 тыс. операций, в том числе повышенной сложности. Кроме того, в медучреждении будет создана учебная база для додипломного и постдипломного образования онкологов и радиотерапевтов.

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