Москва, , 12:44 — REGNUM Активность стратегической авиации США достигла, как принято было говорить, «невиданных высот», заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя имитацию авиаудара по Калининграду бомбардировщика ВВС США B-52.

«Сменив принцип с «постоянного присутствия», которое вымотало в 2014—2019 годах стратегический воздушный флот США настолько, что его боеготовность — то есть количество самолетов, в любой момент способных вылететь на боевое задание — снизилась до катастрофических цифр, например из 62-х В-1В в 2109 году было способно подняться в воздух только шесть, на «динамическое», США продолжают «испытывать» новые и новые способы продемонстрировать России, что у них всё в порядке с решимостью нанести термоядерный удар в любой момент и по любой территории.

Если верить построенным сервисами отслеживания авиации траекториям (принимая во внимание, что большая часть маршрута представляет собой аппроксимацию и данные разных сервисов не совпадают), 25 сентября, взлетев с авиабазы Файерфорд, где с начала августа «динамически» размещены американские ракетоносцы В-52, самолеты под позывными BALOO51 и 52 (бортовые номера 60−0007, 0005, 0044 и 0029) прошли над Балтикой и через территорию Польши, Литвы и Латвии вернулись в международное воздушное пространство.

Американский военный блогер, владелец ресурса War is Boring Дэвид Экс (David Axe) написал об этом колонку, опубликованную в Forbes, в которой акцентировал внимание на том, что на этот раз было необычного в продолжающейся демонстрации американской военной мощи над Европой.

Маршрут проходил вокруг Калининградской области и через «Сувалкский коридор», границу между Польшей и Литвой, отделяющий российский эксклав от Белоруссии и в последнее время постоянно упоминаемый как слабое место западного альянса и непременную цель агрессивного российского наземного удара, куда хлынут сотни танков и тысячи российских солдат. Чтобы что? Обычно в этом месте у западных аналитиков туман, поскольку чтобы хлынуть в Сувалкский коридор, необходимо для начала захватить суверенную Белоруссию.

Колонка далее содержит рассуждения об агрессивном и опасном для Европы положении Калининградской области, откуда могут подняться самолеты или быть запущены ракеты, способные «залететь в глубокий тыл Европы», и о некоем подписанном недавно между Путиным и Лукашенко «соглашении, по условиям которого Россия и Белоруссия практически объединились» — возможно, он знает что-то такое, о чём неизвестно нам?

Впрочем, отбрасывая сарказм, можно сказать, что ничего особо нового и удивительного во всём этом нет. Сценарий неспровоцированного нападения России на прибалтийских членов НАТО является одним из основных тем учений, отрабатываемых альянсом, «ракетные удары» по Калининградской области из Балтийской акватории нам демонстрировали год назад. Собственно, об этом упоминает и американский блоггер.

Создается впечатление — как я уже упоминал в связи с использованием позывных LEMAY — что несмотря на общее обострение обстановки в мире, несколько одновременно идущих горячих конфликтов, куда безо всяких прикрытий уже напрямую вовлечены РФ и США, нескончаемого потока провокаций и взаимного прощупывания, куда-то исчез сдерживавший ранее мир от большой войны простой человеческий страх и понимание того, что полноценная ядерная война станет концом того благополучия, которое строилось начиная с 1945 года. И это не добавляет оптимизма», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября два бомбардировщика ВВС США B-52 совершили полет над Балтийским морем и смоделировали нанесение авиаудара по Калининграду.

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