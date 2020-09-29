Казань, , 12:47 — REGNUM В 15 школах Татарии закрыты на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) 20 классов, большинство из них — в Казани. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

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На карантине находится первый класс в Набережных Челнах, еще один первый класс в Бавлах. Полностью закрытых школ в республике на 29 сентября нет. В регионе ежедневно мониторят количество заболевших и численность классов, уходящих на дистанционное обучение из-за ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, пока заболеваемость не выходит за рамки сезонной, динамика незначительная.

Осенние школьные каникулы запланированы со 2 по 8 ноября. В республиканском министерстве образования выразили надежду, что на отдых дети отправятся в штатном режиме.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала учебного года среди школьников и студентов вузов зарегистрированы 19 единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 25 сентября, среди заболевших есть как педагоги (14 человек), так и учащиеся (4 студента и 1 ученик).

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