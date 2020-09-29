Брянск, , 12:37 — REGNUM В Брянской области по состоянию на 29 сентября зарегистрировано 38 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 7575 пациентов.

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