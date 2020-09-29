Великий Новгород, , 12:30 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлено 45 новых носителей коронавирусной инфекции. Это всего на два случая больше, чем было обнаружено сутками ранее. О новых данных сообщили 29 сентября в областном штабе по борьбе с инфекцией. Таким образом, пока серьезного ухудшения ситуации в регионе не наблюдается.

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Из числа новых носителей 21 человек выявлен в Великом Новгороде, семь — в Новгородском районе, шесть — в Старорусском районе, пять — в Боровичском районе, два — в Валдайском районе, по одному заразившемуся дали Волотовский, Пестовский, Солецкий и Крестецкий районы Новгородской области.

Нарастающим итогом в Новгородской области зафиксировано 5203 случая заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4297 человек, в том числе девять человек выписаны за последние сутки. Скончались от COVID-19 в регионе 83 человека, за последние сутки летальных исходов не было.

Под медицинским наблюдением в Новгородской области с подозрением на коронавирус находятся 2128 человек. Наиболее пораженным инфекцией остается областной центр — Великий Новгород.

Как сообщалось, В Новгородской области решили усилить контроль за соблюдением масочного режима и других ограничений. Для работников старше 65 лет «удалёнка» вновь станет обязательной.

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