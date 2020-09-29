Москва, , 12:30 — REGNUM Прокуратура обжаловала сроки наказания семерым фигурантам дела «Нового величия», сообщили 29 сентября в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно. По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.

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