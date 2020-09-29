Магас, , 12:28 — REGNUM В Ингушетии были проведены проверки предприятий торговли, сферы общественного питания и оказания услуг. В результате рейдов был выявлен 41 объект, в котором нарушались предписания управления Роспотребнадзора о санитарной безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом в ходе заседания правительства 28 сентября сообщила заместитель главного санитарного врача региона Зара Гетагазова. По выявленным нарушениям составлен 41 административный материал. Решение о работе данных предприятий будет принято судами, куда переданы документы о нарушениях, отметила чиновница.

По словам Гетагазовой, в преддверии нового учебного года были также выданы предписания 123 школам об устранении нарушений противоэпидемических санитарно-гигиенических требований во время учебно-воспитательного процесса.