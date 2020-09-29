Рязань, , 12:28 — REGNUM В Рязанской области 29 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один положительный тест меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 8133 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 6702 пациента, в том числе 21 — за последние сутки.

За весь период скончались 50 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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