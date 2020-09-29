Уфа, , 12:28 — REGNUM Медицинские работники Башкирии вылетели в Абхазию для помощи пациентам с COVID-19. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, башкирские медики будут оказывать организационно-методическую помощь специалистам Абхазии. Кроме этого, они будут консультировать наиболее тяжелых пациентов с COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Евгения Кустова, медицинские работники Башкирии накопили большой опыт в лечении COVID-19, и он будет полезен медикам в Абхазии.

Отмечается, что группа, состоящая из шести врачей РКБ им. Куватова и ординаторов БГМУ, имеет практический опыт в лечении пациентов с COVID-19. Все медики прошли инструктаж и медосмотр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что врачи из Башкирии помогали бороться с коронавирусом в Амурской области, Карачаево-Черкесии, а также в Киргизии.

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