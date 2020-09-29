Тамбов, , 12:22 — REGNUM В Тамбовской области 29 сентября подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число новых положительных тестов не изменилось.

Всего в области зарегистрированы 7683 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 6649 пациентов, в том числе 46 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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