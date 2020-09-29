Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области вопрос о продлении школьных каникул пока не поднят, передаёт ИА REGNUM 29 сентября.

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"В настоящее время от Управления Роспотребнадзора по Ростовской области не поступали рекомендации о продлении осенних каникул. У каждой школы свой календарный график. Есть годовое количество, и они сами распределяют между всеми каникулами», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что из-за угрозы распространения коронавируса в Ростовской области школьники были переведены на дистанционное обучение после весенних каникул. Новый учебный год начался в очном формате с соблюдением санитарных требований, однако избежать случаев заражения коронавирусом среди детей и педагогов не удалось.