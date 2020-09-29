Воронеж, , 12:20 — REGNUM Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения пройдёт в Воронежской области 2 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

В частности, в 10:35 по десяти основным телеканалам пройдёт сигнал о начале проверки. В 10:40 заработают сирены. Завершится проверка в 10:45, о чём также сообщат телеканалы.

«Комплексная техническая проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению», — уточнили в пресс-службе.

Жителей региона просят соблюдать спокойствие при включении сирен.