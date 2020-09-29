Владимир, , 12:19 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 29 сентября зарегистрировано 213 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5893 пациента.

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