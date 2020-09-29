Баку, , 12:19 — REGNUM В результате обстрела вооружёнными силами Армении в Нагорном Карабахе за два дня боестолкновений погибли десять мирных граждан. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растёт, — добавил глава государства. — Убиты десять гражданских лиц, в том числе пять членов одной семьи, среди которых двое детей».

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По информации МИД Азербайджана, также в результате обстрелов есть и раненые. Их 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.

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Ранее уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян заявил, что азербайджанские вооружённые силы целенаправленно наносят удары по гражданским объектам и мирному населению Нагорного Карабаха. Согласно последним данным, с начала военных действий четыре мирных жителя погибли, среди них женщина и ребёнок, есть также десятки раненых.