Кунгур, Пермский край, , 12:17 — REGNUM Состоялся аукцион на проектирование и строительство общеобразовательной школы в Кунгуре Пермского края, заказчиком которого стал муниципальный комитет по градостроительству и ресурсам. Начальная цена лота составляла 712,5 млн рублей. Контракт заключат с участником, предложившим 692,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Процедуру закупки сопровождали краевые власти. Стоит отметить, что эта закупка является первым аукционом с применением нововведений в законодательство о государственных и муниципальных закупках, позволяющих проводить тендеры на проектирование и строительство в форме открытого конкурса в электронной форме одним лотом. Такая практика внедрена по поручению губернатор Дмитрия Махонина и позволит сократить период строительства социальных объектов.

Инициированные изменения позволяют сократить сроки проведения торгов и исполнения контракта, а значит, строить социально значимые объекты быстрее. Планируется, что при строительстве кунгурской школы за основу возьмут проект школы, построенной в Чайковском. Источниками финансирования станут краевой и муниципальный бюджеты.