Владимир, , 12:17 — REGNUM Во Владимирской области 29 сентября подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7252 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5893 пациента, в том числе 20 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 213 человек.

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