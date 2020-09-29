Улан-Удэ, , 12:16 — REGNUM Спасатели предупреждают жителей Бурятии о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 30 сентября здесь ожидаются дождь и мокрый снег, ветер усилится до 15−20 метров в секунду.

«1 октября холодная, ветреная погода, местами мокрый снег и снег, на перевалах гололедица. Сотрудники МЧС России рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными», — отметили в управлении.

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября ночная температура опустится местами до 10 градусов мороза. Днём ожидается около 2−8 градусов тепла.

Между тем, многие жители столицы республики Улан-Удэ всё ещё не дождались отопления. Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик должен был завершить ремонт теплосетей от котельной «Юго-Западная» к 20−21 сентября, а к 25 числу подключить потребителей к отоплению. Однако в срок работы завершены не были.

Городские власти накануне создали оперативный штаб по контролю за ходом работ. По новым планам, тепло в квартиры дадут лишь к 3 октября.

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