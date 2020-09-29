Москва, , 12:15 — REGNUM У жителей России выросли оценки качества и доступности отечественной медицине. 28% заявили, что современная медицина в стране стала лучше, чем 10 лет назад, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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При этом такое же количество граждан (28%), напротив, считают, что система здравоохранения в России хуже, чем в 2010 году. Не заметили никаких изменений за десятилетие 23% респондентов.

Чаще позитивные тенденции в здравоохранении отмечают женщины, чем мужчины — 31% против 24% и молодые люди до 24 лет (39%). Средняя оценка доступности медицины выросла с 2,7 до 2,9; качества медицины — с 2,6 до 2,9.

Опрос проведен 21—22 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 383 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, качеством медицинских услуг в медучреждениях России в настоящее время удовлетворены 45% граждан.

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