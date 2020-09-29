Липецк, , 12:13 — REGNUM В Липецкой области 29 сентября подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлен 6061 положительный тест.

За весь период наблюдения 5400 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 81 — за последние сутки. 42 человека скончались. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

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