Пекин, , 12:28 — REGNUM Воспитательницу детского сада в городе Цзяоцзо китайской провинции Хэнань приговорили к смертной казни за отравление детей пищевой добавкой. Такое решение вынес городской народный суд средней ступени, сообщает 29 сентября BBC.

Суд установил, что в марте 2019 года воспитательница детского сада «Мэнмэн» Ван Юнь подсыпала детям в кашу нитрит натрия — вещество, которое токсично в больших количествах. Таким образом она хотела отомстить воспитателю этой группы, так как ранее они повздорили.

В результате дети стали терять сознание, у них началась рвота. В больницу попали 25 воспитанников детсада, один из них умер в больнице через десять месяцев.

Расследование показало, что в 2017 году женщина уже пыталась отравить нитритом натрия своего мужа. Мужчина выпил воду с этой добавкой, но его здоровье серьёзно не пострадало.

Суд назвал последствия преступлений Ван Юнь чрезвычайно серьезными и подчеркнул, что её нужно наказать самым суровым образом.