Ташкент, , 12:13 — REGNUM Общий долг населения Таджикистана за водоснабжение по состоянию на конце сентября 2020 года составил 124 млрд сумов ($12,1 млн). Об этом 29 сентября сообщает ООО «Городское водоснабжение Ташкента» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что введение карантинных ограничений оказало влияние на рост долга. «Особенно удивительно то, что среди должников есть самодостаточные и имеющие стабильный источник дохода представители населения», — говорится в сообщении.

Отметим, около 86% населения Узбекистана обеспечены чистой питьевой водой и лишь 17% — канализацией. В Ташкенте этот показатель составляет 99,7% и 92% — соответственно.