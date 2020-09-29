Курск, , 12:11 — REGNUM В Курской области 29 сентября зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем 28 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8056 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6726 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. Скончались 57 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

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