Москва, , 12:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о росте числа заболевших коронавирусом депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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«У нас было (на прошлый понедельник) 10 депутатов на больничных койках, сегодня 18 депутатов… Всего депутатов переболевших, с антителами — 60», — отметил он.

Спикер Госдумы также сообщил об изменении рассадки в зале пленарных заседаний.

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