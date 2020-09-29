Севастополь, , 12:06 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 29 сентября. За предыдущие сутки в Севастополе выявили 23 новых носителей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«По состоянию на утро 29 сентября зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 36 до 84 лет, все — местные жители. 21 человек выписан после выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

Всего в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 990 человек, 281 находится в стационарах. Выписаны 637 человек, в 27 случаях врачи оказались бессильны.