Уфа, , 12:08 — REGNUM Понижение температуры до минус 4 °C ожидается ночью в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 сентября местами в Башкирии на поверхности почвы и в воздухе температура может понизиться до минус 4 °C. На автотрассах ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до 500 метров.

Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. А из-за тумана может произойти увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому рекомендуют соблюдать правила безопасности.

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