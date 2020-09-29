Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В рамках проводимых в Свердловской области испытаний уже 12 человек поставили себе вакцину от COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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По словам чиновника, все испытуемые чувствуют себя хорошо. У них не наблюдается никаких побочных эффектов.

«Ежедневно будем прививать дополнительное количество», — пообещал Креков.

Вице-губернатор уточнил, что привьётся сам «при наличии возможности», если подойдёт по медицинским показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область поставят до конца 2020 года менее 4 тыс. доз вакцины от COVID-19.

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