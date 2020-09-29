Кострома, , 12:02 — REGNUM В Костромской области зафиксирован ещё 41 случай новой коронавирусной инфекции, 23 человека выздоровели за сутки. Об этом 29 сентября сообщает оперативный штаб.

Очередными жертвами новой инфекции стали двое пациентов — женщина в возрасте 79 лет и мужчина 67 лет.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 4 708 жителей Костромской области, уже поправились 3565 человек и 77 пациентов скончались. В больницах региона лечатся 147 больных, 6 из них находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. На дому восстанавливаются ещё 919 активных носителей коронавируса.

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