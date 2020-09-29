Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 сентября, выявлено 105 случаев заражения коронавирусом. Уже полмесяца в регионе стабильно суточный показатель держится на уровне ста и более случаев. Днем ранее коронавирус выявлен у 103 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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При этом суточный показатель выздоровлений ниже, чем выявленное число случаев заражения коронавирусом: 92 против 105 — на 29 сентября. Напомним, ранее глава минздрава Татьяна Савинова заявила о том, что служба здравоохранения региона сегодня работает со значительной перегрузкой. Открываются новые COVID-центры. Чтобы справиться с большим потоком пациентов с пневмониями, планируется сокращение плановой госпитализации.

Добавим, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 12 747 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 11 443 пациента. От COVID-19 скончались 85 человек.

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