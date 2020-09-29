Нур-Султан, , 11:59 — REGNUM Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Казахстана рассматривает возможность открытия кинотеатров. Об этом заявил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев на брифинге.

По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов, и вопрос будет вынесен на ближайшее заседание межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

Вместе с тем заполняемость кинотеатров будет частичной, а администрация должна будет строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Решение будет принято с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября главный государственный санитарный врач Нур-Султана заявила, что в городе снова могут ввести строгий карантин, если граждане продолжат нарушать санитарные требования.

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