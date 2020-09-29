Элиста, , 11:59 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 65 человек. Днём ранее суточный прирост составил 59 человек, передаёт ИА REGNUM 29 сентября.

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За истекшие сутки выписаны с выздоровлением 65 носителей инфекции. Однако нагрузка на стационары в республике возросла. В настоящее время лечение в госпиталях получают 562 пациента с COVID-19 (днём ранее — 550 человек). В тяжёлом состоянии находятся 16 жителей Калмыкии. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 108 человек.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 6 тыс. 424 человека, выздоровели 3 тыс. 819 носителей инфекции. От COVID-19 скончался 71 пациент.