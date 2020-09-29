Джакарта, , 11:58 — REGNUM Правительство Индонезии снова объявило о росте числа новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По данным министерства здравоохранения Индонезии, было зарегистрировано 4002 новых носителей SARS-CoV-2. В Индонезии было зарегистрировано в общей сложности 282 724 случая заражения SARS-CoV-2.

В настоящее время по всей Индонезии существует 343 лаборатории для проведения тестов на коронавирус.

На сегодняшний день зарегистрировано 128 пациентов с COVID-19. Таким образом, от COVID-19 скончались 10 601 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо заявил, что оставшиеся 3750 коек были использованы для изоляции пациентов с коронавирусом в специализированных больницах Джакарты.

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