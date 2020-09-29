Воронеж, , 11:56 — REGNUM Учащиеся школ Воронежа отправятся на каникулы по ранее утверждённому рекомендуемому графику — с 2 по 8 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Как уточнили в пресс-службе, никаких новых решений не принималось, в администрации не получали документы, рекомендующие изменить сроки осенних каникул.

Ранее решение о проведении осенних каникул с 5 по 18 октября принял мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации санитарных врачей, чтобы избежать вспышки заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с сентября фиксируется значительный рост числа носителей коронавируса — ежесуточный прирост составляет 150−160 заразившихся (165 — за 28 сентября). В Воронежской области по данным на 24 сентября на дистанционное обучение отправлены четыре школы и 30 классов одной школы в Воронеже.