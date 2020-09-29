Батуми, Грузия, , 11:55 — REGNUM Женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Грузии в возрасте 55 лет. Об этом 29 сентября рассказала заместитель директора Аджарского центра общественного здравоохранения Нона Эпадзе, слова которой обнародовала пресс-служба минздрава.

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Она сообщила, что пациентку доставили в республиканскую больницу в Аджарии несколько дней назад. Ее не удалось спасти, несмотря на принятые меры.

«Сразу же при поступлении в клинику состояние женщины было оценено как сложное, поскольку у нее были серьезные сопутствующие заболевания в части сердечно-сосудистой системы», — отметила Эпадзе.

Чиновница также сообщила, что всего в больницах Аджарии находятся 463 пациента с коронавирусной инфекцией. На дому лечение проходят более 600 человек, а около 900 находятся в карантинных зонах.

Стоит отметить, что это 33-й умерший пациент с диагнозом COVID-19. Всего в Грузии на 29 сентября выявили 5866 носителей коронавируса, в том числе 314 за последние сутки.

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