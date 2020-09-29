Москва, , 11:49 — REGNUM В Московской области необходимо активнее включать отопления в многоквартирных домах, заявил 29 сентября губернатор Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

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"Я вижу обращения граждан, что отопление ещё не пришло во все дома», — сказал он.

Глава области отметил прохладную погоду в вечернее время.

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