Астрахань, , 11:48 — REGNUM В Астраханской области 29 сентября подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом — на 15 случаев меньше, чем днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 7109 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 627 человек.

Выздоровели 6667 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 110 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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