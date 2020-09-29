Москва, , 11:48 — REGNUM Россия поставит в Непал 25 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает 29 сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что медицинские учреждения Непала получат вакцину в количестве, достаточном для 90% населения страны.

В РФПИ уточнили, что видят высокий спрос к российской вакцине от COVID-19 со стороны ряда государств Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на сопротивления недоброжелателей. В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет.

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