Пенза, , 12:08 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 29 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 788 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 92 пензенца. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8,8 тыс. пациентов, за сутки — 74 человека. 130 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Накануне сообщалось о 89 новых случаях заражений коронавирусом. В сентябре максимальный прирост зараженных был зафиксирован по состоянию на 6 сентября — 98 новых носителей коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на 25 сентября провели более 304,5 тыс. исследований с начала пандемии. За это время обследовали свыше 289,2 тыс. человек. За весь период наблюдений сняли с коронавирусного учета 31 519 человек, состояние здоровья 4744 пензенцев контролируется медиками на сегодняшний день.

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