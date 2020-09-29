Белгород, , 11:48 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки, сообщили 29 сентября в федеральном оперативном штабе. За предыдущие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса.

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За сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны 87 человек, статистика смертности не изменилась.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 8798 человек, 7940 из них выписаны, умерли 58 пациентов.