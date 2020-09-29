Грозный, , 11:47 — REGNUM В Чечне откроется первый в республике центр для одаренных детей. В нем будут получать знания по разным направлениям дети с особыми способностями. В центре, который откроет свои двери для воспитанников в октябре текущего года, будут выявлять и поддерживать одаренных детей, сообщил заместитель министра образования Чечни Ахмед Усманов.

«Он создается по аналогии образовательного центра «Сириус». Там будут реализовывать краткосрочные программы дополнительного образования, которые включают в себя такие направления, как спорт, культура и наука», — цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, в Чечне в 2020 году откроются также 42 центра «Точка роста». Всего в регионе будет создано 299 таких центров, где для школьников будут созданы условия для занятий предметами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.