Москва, , 11:47 — REGNUM Каши из различных круп очень полезны для здоровья человек и обязательно должны присутствовать в рационе питания, потому что они насыщены комплексом витаминов, макро‑ и микроэлементов, сообщается на сайте Роспотребназдора.

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Также каши полезны для организма в целом, так как содержат полиненасыщенные жиры и не содержат холестерина. Каши из риса, овсяной, гречневой, ячневой, перловой, пшеничной и кукурузной крупы хорошо сочетаются с мясом, рыбой, грибами, овощами и фруктами.

Чтобы приготовить вкусную кашу, крупы перед готовкой надо замочить на несколько часов, а лучше на ночь, это позволяет сократить время приготовления каши. Чем меньше каша варится, тем больше полезных веществ в ней сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, диетологи считают, что больше всего пользы сохраняется в овсяной крупе, но главный её недостаток в долгом приготовлении.

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