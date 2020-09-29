Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 сентября, зафиксирован летальный исход у пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Три человека умерли от COVID-19. Причиной смерти еще двух человек названы сопутствующие заболевания. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 455 смертей пациентов, у которых выявлен коронавирус. В 178 случаях причиной смерти стали сопутствующие заболевания, а в 277 — коронавирусная инфекция.

Напомним, в Прикамье с конца марта выявлено 9 747 случая заражения. От COVID-19 оправились 6 685 пациентов, из них за сутки (на 29 сентября) — 46.

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